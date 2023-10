XX Raduno Interregionale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco: eccellenza e orgoglio del nostro Paese

L’Onorevole Elisabetta Lancellotta e il Senatore Costanzo Della Porta hanno partecipato, a Campobasso, al XX Raduno Interregionale Molise, Abruzzo, Marche dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.

“Una presenza costante e un presidio di sicurezza, dagli interventi più complessi a quelli di routine – il commento dei parlamentari molisani di Fratelli d’Italia – Emozionante la deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti del corpo durante le operazioni, alcune molto rischiose ma portate avanti con lo spirito di coraggio e abnegazione che più volte abbiamo riscontrato, soprattutto in occasione delle gravi emergenze che hanno colpito la nostra Nazione. Il nostro ringraziamento va a ogni singolo Vigile del Fuoco per l’opera svolta sul territorio per l’indispensabile lavoro dedicato alla sicurezza del territorio e dei cittadini”.

“I Vigili del Fuoco, eccellenza e orgoglio del nostro Paese, ci sono sempre stati, ci sono sempre e, spesso, sono la prima figura a cui pensiamo di fronte a tutta una serie di emergenze e problemi quotidiani”, hanno concluso Lancellotta e Della Porta.