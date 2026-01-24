Visita istituzionale del Generale di Brigata dei Carabinieri Antonio Romano, Comandante Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica di Roma

Il Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, ha ricevuto nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, la visita istituzionale del Generale di Brigata Antonio Montanaro, Comandante Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica di Roma.

L’alto ufficiale – accompagnato dal Comandante Provinciale di Campobasso Colonnello Luigi Di Santo e dal Comandante del Nucleo Operativo Ecologico Luogotenente Dante Difino – dal 22 settembre 2025 ha assunto la direzione del comparto di specialità dell’Arma impegnato nell’assolvimento delle funzioni di polizia giudiziaria in materia ambientale e da cui dipendono i Nuclei Operativi Ecologici operanti sul territorio nazionale.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e il prosieguo di un rapporto di collaborazione costante a garanzia della tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini nella delicata materia.

