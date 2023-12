Vinchiaturo/Emessa ordinanza sindacale per divieto di abbandono o rilascio di palloncini

Con l’ordinanza sindacale n. 36/2023, il Sindaco Luigi Valente ha adottato disposizioni a tutela

dell’ambiente.

In particolare, in occasione di eventi pubblici e privati, inaugurazioni, matrimoni, feste e fiere in

luogo pubblico, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive, da oggi vige il divieto:

di abbandonare o rilasciare palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi,

coriandoli di plastica o qualunque altro dispositivi aerostatico idonei a disperdersi senza controllo

nell’ambiente.

L’Amministrazione comunale ha compiuto questa scelta richiamando non solo le leggi europee,

costituzionali e nazionali in tema di tutela ambientale, ma anche in riferimento al recente

Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Associazione Plastic Free Onlus, nell’ottica di ridurre il più

possibile l’impiego di materiali plastici non indispensabili.

Infatti, i frammenti di palloncini abbandonati inquinano l’ambiente e provocano la morte di

molte specie animali, depositandosi in mare, nei corsi d’acqua e nei boschi.

L’ordinanza è un ulteriore passo in avanti a tutela dell’ambiente, confermando ancora una volta la volontà dell’Amministrazione Comunale di contribuire a eliminare l’inquinamento e tutelare in

generale gli ecosistemi del territorio.

Ci si appella alla sensibilità dei cittadini affinché vengano rispettate le disposizioni contenute

nell’ordinanza, invitandoli a mettere in atto alternative meno inquinanti per lo svolgimento di

eventi, feste e manifestazioni.

Gli organi competenti verificheranno il rispetto dei divieti, e chi li infrangerà sarà soggetto a

sanzione amministrativa, variabile da 25 a 500 euro.