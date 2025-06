Villa de Capoa: straordinario successo per la riapertura. Interventi tecnici in settimana, riapertura definitiva dal prossimo weekend

La riapertura di Villa de Capoa ha riscosso un successo straordinario: migliaia di visitatori hanno ripopolato lo storico giardino in occasione della due giorni dell’evento nazionale “Appuntamento in Giardino 2025”.

Tutte le visite guidate hanno registrato il tutto esaurito, così come gli appuntamenti ricreativi e musicali che hanno arricchito l’offerta culturale, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire il fascino del giardino appena rigenerato e di condividere importanti momenti di socialità.

A partire da domani, e fino a giovedì prossimo, la Villa resterà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire un riassetto generale e l’esecuzione di trattamenti fitosanitari stagionali, già programmati, su tutte le piante di bosso che bordano i vialetti.

Si tratta di circa 2.800 nuovi esemplari, oltre a quelli preesistenti, soggetti a potenziali fitopatologie, in particolare all’attacco della piralide del bosso e ad alcune infezioni fungine.

Gli interventi — di natura sia preventiva che curativa — completano i cicli già avviati nelle scorse settimane e risultano fondamentali per garantire il corretto attecchimento delle giovani piante, oltre a contrastare efficacemente le patologie riscontrate su numerosi esemplari.

Le operazioni si svolgeranno nel corso della settimana, consentendo la riapertura definitiva della Villa già dal prossimo fine settimana.

Resteranno invece regolarmente aperti, ad eccezione della chiusura settimanale prevista per lunedì, l’adiacente Parco giochi inclusivo “Paul Harris” e il bar Out Park, con ingresso da via Duca d’Aosta e orario continuato dalle ore 10:00 alle 22:00.