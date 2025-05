Viabilità e sicurezza, Cefaratti incalza la maggioranza: “Tre gli interventi fondamentali per Campobasso”

Il presidente della Terza Commissione a Palazzo San Giorgio individua le priorità e chiede azioni tempestive a sindaca e assessore

CAMPOBASSO. Assolutamente prioritaria la realizzazione di tre rotatorie presso l’incrocio tra Via XXIV Maggio e Via IV Novembre, lo snodo scuola Colozza e Via Sant’Antonio dei Lazzari e lo snodo tra Viale Manzoni e Via Scardocchia.

E’ quanto emerso in occasione delle ultime sedute della Terza commissione di Palazzo San Giorgio, presieduta dal consigliere comunale di Forza Italia Nicola Cefaratti.

Per tale ragione, l’esponente azzurro incalza l’attuale primo cittadino Marialuisa Forte e l’assessore al ramo Pietro Colucci e invoca interventi in tempi rapidi: “La commissione consiliare – fa sapere Cefaratti – ha affrontato, con l’apporto costruttivo di tutti i componenti, il tema del miglioramento della circolazione stradale nell’area urbana e periurbana di Campobasso, individuando i lavori più urgenti, in modo di aumentare i livelli di sicurezza della circolazione”.

“Si tratta spiega – non di tre zone cruciali della città, a Via XXIV Maggio va ad esempio risolto un problema strettamente legato all’incolumità di pedoni e automobilisti, mentre la rotatoria della Colozza ci aiuterà a mettere al sicuro la scuola e a regolare la circolazione in direzione dei centri commerciali. L’intervento previsto invece a Vazzieri aiuterà l’accesso all’università e alle diverse scuole di un quartiere particolarmente trafficato in determinate ore del giorno. Senza dimenticare una ulteriore priorità: la necessità di rimuovere la situazione di attuale precarietà della rotatoria realizzata in via sperimentale all’incrocio di via San Giovanni, completandone celermente la realizzazione definitiva”.

“Ricordo che proprio su tali proposte, l’area moderata (FI, Popolari, Noi Moderati e Misto) lo scorso aprile ha presentato un Ordine del giorno in Consiglio comunale e segnalo inoltre i problemi – come fatto notare da diversi cittadini – inerenti la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, in particolare la quasi cancellazione di strisce pedonali in aree centrali e dunque particolarmente popolate del Capoluogo.

“Campobasso – conclude Nicola Cefaratti – ha bisogno semplicemente di azioni concrete, incisive e tempestive, il mio auspicio è che la maggioranza sappia recepire presto le indicazioni della Terza commissione”.