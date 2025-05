Verso un Manifesto del Benessere a Bonefro. Restituzione del Piccolo Ambulatorio Sociale di Comunità (PASC)

È rivolto a tutti e aspetta solo di raccogliere tutta l’empatia delle persone l’evento

organizzato a Bonefro dal Piccolo ambulatorio sociale di comunità (PASC), il progetto

di carattere socio sanitario portati avanti da operatori formati e specializzati in paese.

Sabato 17 maggio alle ore 16.30, presso l’auditorium dell’ex convento S. Maria delle

Grazie di Bonefro, si terrà l’incontro di restituzione pubblica del progetto, un

incontro assembleare per porre le basi per la costituzione di un Manifesto del

benessere. I cittadini e gli utenti che hanno fruito del servizio avranno la possibilità e

uno spazio comune nel quale esprimere bisogni, desideri e idee utili a co-costruire un

benessere comunitario. La metodologia che si vuole proporre è quella dei dialoghi

comunitari di rete, che aiuta a focalizzarsi sugli aspetti positivi e sulla motivazione

delle persone che si mettono a disposizione per la propria comunità di appartenenza.

Promosso dal Comune di Bonefro, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza e gestito dalla Coop Sociale SIRIO, il Piccolo Ambulatorio Sociale di

Comunità (PASC) rappresenta un laboratorio di Welfare di prossimità per la comunità

di Bonefro. Il PASC è nato dall’esigenza di potenziare e di integrare i servizi sociali con

i servizi sanitari del territorio, al fine di promuovere percorsi personalizzati per la

prevenzione, la cura e il benessere delle persone, implementando politiche sociali

innovative all’interno della comunità.

Il PASC è stato pensato come un luogo di promozione della salute e del benessere dei

cittadini, della tutela della persona e del rispetto dei diritti, in particolare mettendo in

relazione i professionisti dei servizi sanitari con i professionisti dei servizi sociali

territoriali; un luogo in cui tutti possono concorrere in modo determinante ad una

aumentata qualità della vita attraverso un modello integrato dei servizi sociali e

sanitari.