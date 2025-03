UniMol/Elezioni del Rettore: mandato 2025-2031. Scaduti i termini per la presentazione della candidatura

Il termine ultimo per presentare la candidatura per il rinnovo del Rettore dell’Università degli Studi del Molise era fissato entro le ore 12.00 di lunedì 10 marzo 2025.

A presentare la candidatura per ricoprire il ruolo di Rettore per il prossimo seennio 2025 – 2031: Giuseppe Peter Vanoli, Professore Ordinario di Fisica Ambientale al Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” e attualmente Prorettore con delega alle iniziative strategiche di Ateneo.



Le votazioni si terranno, in prima convocazione, mercoledì 9 aprile 2025, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la Sala del Consiglio del II Edificio Polifunzionale in Via Francesco De Sanctis a Campobasso. Gli aventi diritto esprimeranno la loro dichiarazione di voto in modalità telematica mediante procedure certificate dal MUR.



Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio. Le elezioni saranno valide se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e il Rettore sarà eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

L’elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo;

b) a tutti i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato e determinato;

c) ai componenti il Consiglio degli Studenti;

d) ai rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio del

Personale tecnico-amministrativo con voto pieno, e al restante Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 10% dei voti espressi.



Il 26 marzo 2025, a partire dalle ore 12.30, nell’Aula Magna di Ateneo, riservata ai soli aventi diritto al voto, si terrà l’assemblea elettorale dove il candidato presenterà il proprio programma.