UniMol capofila nazionale di una rete di 34 Atenei. Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, il kick-off meeting del Programma Ministeriale

Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, il kick-off meeting Programma Ministeriale per l’Orientamento e il Tutorato (POT) SISSA3EFG, la due giorni scientifico-didattica dell’Università degli Studi del Molise.

SISSA3EFG è l’acronimo che sintetizza l’articolata denominazione del progetto Sistemi Integrati per gli Studenti di Scienze Agrarie, Alimentari, Animali, Enologiche, Forestali e Gastronomiche proposto da tutte le Classi di laurea che preparano i futuri specialisti dello sviluppo territoriale incentrato sulle risorse agro-alimentari, forestali-ambientali ed enogastronomiche (classi di laurea: L25; L26; L38; LGASTR; LP02).

L’UniMol accoglierà, dunque, i referenti dei 33 Atenei partner per l’incontro inaugurale del progetto, invitati a Campobasso dal Coordinatore nazionale dello stesso, il prof. Angelo Belliggiano, Presidente dei Corsi di Laurea in Scienze Agrarie nel Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti del nostro Ateneo.

La prima sezione del programma sarà destinata alla presentazione e all’approfondimento delle 2 attività previste dal progetto ministeriale svolte in collaborazione con il CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) di Pisa e con l’ASES (Area Servizi Studenti) dell’Università di Bologna. Il clou della prima giornata sarà il laboratorio pomeridiano, curato dal CISIA, cui parteciperanno 10 delle oltre 300 scuole partner, finalizzato alla presentazione e all’implementazione della piattaforma Orientazione, strumento che potrà facilitare una più stretta ed efficace collaborazione tra Università e Scuola per l’Orientamento.

La seconda giornata si aprirà con una sessione destinata al coordinamento trasversale e alle iniziative congiunte con gli altri 12 progetti POT e PLS partecipati da UniMol, cui seguirà una Tavola Rotonda focalizzata sul ruolo dell’Orientamento universitario nei processi di sviluppo territoriale, nella quale le varie componenti coinvolte, sia della Scuola, sia dell’Università, si confronteranno su pratiche e strumenti per aumentare la consapevolezza della scelta dei percorsi universitari, aprendo di fatto la stagione UniMol dell’Orientamento 2024/2025.

Si parte giovedì 8, alle ore 9.00, nell’Aula “G. Mendel” del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti – III Edificio Polifunzionale – via Francesco De Sanctis, Campobasso; la sessione pomeridiana inizia alla 14.00 presso il Data Center di Ateneo, laboratorio multimediale del Campus universitario Vazzieri, complesso che accoglie anche le residenze degli studenti e studentesse.

La presentazione delle iniziative congiunte, trasversali e interdisciplinari con gli altri POT/PLS sono le tematiche principali che caratterizzeranno il programma della seconda giornata di lavori che si aprirà venerdì 9 febbraio, alle ore 9.00, nella Sala “E. Fermi” della Biblioteca di Ateneo, in viale Manzoni a Campobasso.

A seguire, alle ore 11.00, la Tavola Rotonda “Strumenti e pratiche dell’Orientamento per lo sviluppo sociale e culturale dei territori”.