Un Artigiano molisano sbarca in Africa

Il progetto Cuoio e Pelle è stato ideato dall’Università Popolare del Faso Yaya Karim Drabo (UPF-YKD) e messo in piedi insieme ai suoi partner : la Cooperazione svizzera; il Fondo di Sostegno alla Formazione Professionale e all’Apprendistato (FAFPA), la Scuola superiore delle tecnologie avanzate (ESTA); il patronato del Burkina Faso, ecc.



L’attuazione di questo progetto prevede in un primo tempo nella formazione di 30 professionisti in tecnica avanzata e innovativa in materia di cuoio e pelle. La prima parte di tale formazione si terrà dal 14 al 25 agosto 2023 a Ouagadougou nei locali dell’ESTA. A tal fine, l’UPF-YKD ha mobilitato uno specialista/artigiano con 25 anni di esperienza in pelletteria proveniente dall’Italia, precisamente dal Molise, M. Gianluigi Mignogna. Dall’Italia sono anche state acquistate macchine con tecnologia avanzata. I partecipanti a questa formazione provengono dalle organizzazioni della società civile burkinabè che operano per l’emancipazione economica e sociale delle persone emarginate in ogni parte del Burkina Faso.

In un secondo tempo, al termine di questa formazione, i partecipanti formati saranno incaricati di formare continuamente centinaia di persone ogni anno. Si prevede anche di introdurre nel sistema educativo tecnico burkinabè un programma di formazione in pelletteria a partire da questa da future formazioni. Il coordinamento e la comunicazione tra le due parti (Italia e Burkina Faso) è stato promosso da Alessandra Polidori, ricercatrice in sociologia, che ha monitorato lo svolgimento del progetto. Inoltre l’idea è quella di avviare una vera e propria produzione di pelletteria che potrà essere commercializzata in tutto il mondo divulgandola attraverso un ecommerce e pagine social.