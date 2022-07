ULTIM’ORA/ Incidente alla Taverna del cortile, padre e figlio finiscono in ospedale

Brutto incidente stradale in località Taverna del cortile, a Ripalimosani, ma alle porte del capoluogo di regione.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine giunte sul posto, due autovetture si sono scontrate violentemente.

A finire in ospedale sono stati padre e figlio; fortunatamente sembra che non siano in gravi condizioni di salute, mentre solo tanta paura per il conducente dell’altra autovettura.

Le carrozzerie di entrambe le vetture, invece sono seriamente danneggiate.

Sul posto il 118, la Polizia Municipale, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

Foto di repertorio