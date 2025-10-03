Ultim’ora: frontale alle porte di Campobasso, due vittime

Un grave incidente stradale è avvenuto in mattinata lungo la tangenziale di Campobasso, nei pressi dell’autodemolizione Cipullo, al chilometro 6 della Strada Statale 710, tra una Fiat 500 e un furgone. Purtroppo il bilancio è due vittime, una donna 74enne alla guida di una 500, e un uomo 61enne alla guida del furgone, trasportato in ospedale in codice rosso, è deceduto all’arrivo in Pronto Soccorso.

Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, la Polizia Locale e personale Anas.