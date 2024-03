ULTIM’ORA/ Campobasso, Pallante rinuncia alla candidatura a sindaco

La notizia ora pesa come un macigno sulla coalizione di centro destra, che già sconta un certo ritardo nella nomina rispetto alla coalizione politica opposta, il centro sinistra.

Il presidente del Consiglio Regionale del Molise non sarà il candidato alla carica di sindaco per il centro destra; l’esponente di Fratelli d’Italia, dopo giorni di riflessioni, ha deciso di declinare l’invito rivoltogli a nome della segreteria nazionale del partito dall’on. Giovanni Donzelli.

Le motivazioni rese note dallo stesso Pallante, che ha rimarcato come nel suo interesse primario ci sia stato sempre finora “l’interesse all’unità della coalizione di centrodestra senza mai anteporre obiettivi personali e quelli della compagine politica a cui mi onoro di appartenere.

In virtù di tutto ciò, ringrazio innanzitutto il mio partito nella persona dell’On. Giovanni Donzelli- ha continuato il presidente del Consiglio Regionale – per la fiducia accordata, ancora una volta, alla mia persona e ringrazio, altresì, i partiti alleati che, sin da subito, hanno ritenuto di sostenere il mio nome”.

Pallante continuerà il suo lavoro nell’istituzione regionale. “Continuerò a svolgere il mio ruolo- ha concluso – assicurando al contempo il massimo sostegno alla coalizione di centrodestra”.

Ora tutto torna in discussione e forse si troverà la quadra nel tavolo regionale del centro destra, che potrebbe tenersi già lunedì sera; il tempo stringe e non c’è più spazio per i tentennamenti.

(ste.man.)