Ufficio Scolastico Regionale del Molise: Pubblicato Avviso per incarico da direttore

È stato pubblicato il 4 agosto l’avviso per l’affidamento dell’incarico da parte della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca per l’incarico di nuovo direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise. All’incarico possono ambire «i dirigenti amministrativi di ruolo del ministero dell’Istruzione e del merito – Area “Funzioni Centrali” o, in considerazione delle specifiche esigenze, ai dirigenti appartenenti al ruolo di una delle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ovvero di organi costituzionali, per il conferimento dell’incarico ai sensi del comma 5-bis del citato art. 19, previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti».

Gli interessati possono presentare manifestazione di interesse, esclusivamente tramite Pec, entro le ore 23,59 del 25 agosto 2023 (all’indirizzo [email protected]).

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione nominata dal dicastero, tenendo conto in particolare: del percorso formativo e professionale del dirigente; delle specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, della capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate nell’ambito delle precedenti esperienze professionali; dell’esperienza di direzione di team e di attuazione di progettualità ampie e con gestione di progetti complessi; delle esperienze di direzione maturate, eventualmente anche all’estero, sia presso il settore privato che presso pubbliche amministrazioni, desumibili da curriculum vitae e coerenti in modo diretto o, in subordine, anche mediato con l’incarico da conferire; dell’esperienza connessa all’ambito territoriale di intervento su cui insiste l’Ufficio scolastico regionale per il Molise; dell’esperienza nella gestione di ambiti di attività rilevanti e diversificati con apporti innovativi; dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione e relative valutazioni.