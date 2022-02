Tutela della salute che passa attraverso l’esercizio fisico, firmato Protocollo d’Intesa tra Aiac e Avis

Lunedì 7 febbraio alle ore 16,00, presso la Sede Regionale dell’AVIS Molise, il Presidente dell’AIAC Prof. Renzo Ulivieri, e il Vice Presidente Vicario dell’AVIS Regionale Molise, Gian Franco Massaro, hanno siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato a creare una positiva sinergia tra gli Allenatori/Allenatrici di Calcio e il mondo della Donazione di Sangue al fine di diffondere la cultura della donazione e del calcio come sport portatore di sani principi etici e morali.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la Comunità alla Donazione, anche attraverso gli Allenatori e le Allenatrici di calcio che, in quanto Maestri/e dei loro calciatori e calciatrici, giovani e adulti/e, sono portatori di valori positivi e potranno contribuire a far crescere i donatori per salvare nuove vite.

L’ AIAC e l’AVIS hanno in comune la tutela della salute che passa attraverso l’esercizio fisico, una sana alimentazione, una adeguata prevenzione che si può attuare proprio con la donazione, infatti, i donatori sono sottoposti a visite mediche e a seguito della donazione gli vengono inviate gratuitamente e nel rispetto della privacy i risultati delle analisi.

Insieme al Presidente Renzo Ulivieri, sono stati presenti il Vice Presidente dell’AIAC, Avv. Pierluigi Vossi, e il Presidente di AIAC Onlus, Marcello Mancini, anche per un altro importante motivo; infatti, la Signora Silvana Marinaro, moglie dell’indimenticato Allenatore Vincenzo Cosco, ha sottoscritto un contratto di collaborazione con l’AIAC per la quale opererà per le attività e le finalità dell’associazione.

Grazie al protocollo d’intesa siglato, l’AIAC nel Molise avrà l’opportunità di avere una ulteriore sede presso l’AVIS Molise per ricevere gli Allenatori e le Allenatrici suoi associati e dove potrà condividere anche la cultura della donazione.