Turismo green e smart, imprese e territori a confronto a Campobasso

Si è svolto presso la Domus della Cultura a Campobasso l’evento “Turismo green & smart: imprese e territori a confronto per la diffusione di buone pratiche in Molise”, evento organizzato nel quadro del X° Congresso regionale di Legambiente Molise. La transizione Green del Turismo rientra nell’obiettivo più ampio di sviluppare un’Europa più sostenibile e responsabile in tutte le sue manifestazioni produttive. Un ecosistema turistico Green & Smart non solo beneficia di un ambiente più pulito e più sano, ma svolge anche un ruolo cruciale nel promuovere modelli di sviluppo sostenibili ed innovativi, contribuendo agli obiettivi condivisi di un’Europa climaticamente neutrale.

Partendo da questi presupposti, Legambiente Molise vuole incoraggiare territori e imprese del settore turistico ad adottare pratiche verdi e migliorare la circolarità dei processi produttivi posti in essere, imperativo europeo e nazionale, offrendo all’attenzione del sistema imprenditoriale e istituzionale regionale l’opportunità di un confronto con alcune esperienze in corso in contesti produttivi e territoriali extraregionali.

Diversi gli interventi di questa mattina moderati dal Professore Angelo Presenza del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise.

L’ intervento di apertura a cura di Luca Stasi, dell’Ufficio Turismo di Legambiente Nazionale, è stato volto ad illustrare l’impegno di Legambiente a favore di uno sviluppo sostenibile del turismo nelle sue molteplici forme ed espressioni. Il cicloturismo in Abruzzo e lo sviluppo che ha portato al comprensorio della Costa dei Trabocchi è stato al centro degli interventi di Carlo Ricci, direttore del GAL Costa dei Trabocchi, e Jean Luc Furore, di Bike Explora. Tra le altre forme di turismo di cui si è discusso, il turismo equestre è stato oggetto dell’intervento di Paolo Santoianni di Occhito Riding Holidaysche ha illustrato i percorsi turistici sviluppati lungo i tratturi molisani. Matilde Landriscina, che gestisce la struttura ricettiva Il Palazzo di Matilde Landriscina nel comune di Scanno, e Salvatore Zeoli, titolaredell’agriturismo Essentiadi Larino, hanno presentato la loro esperienza nel tema dell’accoglienza e il loro impegno nel rispetto alla sostenibilità ambientale. L’intervento di Nella Rescigno di justMO’ha illustrato l’impegno della cooperativa per la valorizzazione della cultura dei luoghi del Molise attraverso la realizzazione di diversi piccoli musei nei comuni della regione tramite il coinvolgimento attivo delle comunità. Paolo Pasquale di Turismo in Molise ha concluso il programma di interventi raccontando come il suo blog si impegni per fare conoscere il Molise e le sue risorse, sia ai molisani sia a chi non lo è.

Le conclusioni dei lavori sono state svolte dal Prof. Presenza che ha tratto spunti di riflessione e proposte dalle relazioni svolte.