Una anziana donna ieri si è allontanata dalla sua casa a Trivento senza farvi ritorno. La figlia preoccupata ha dato l’allarme, e le ricerche sono partite.

Questa mattina la donna è stata individuata in dirupo e proprio in queste ore sono in corso le operazioni di salvataggio da parte del Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco di Campobasso e del 118. La donna sembra essere in buone condizioni di salute. ( foto di repertorio)