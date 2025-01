Trivento/ Con l’ostetrica di comunità prevenzione per tutte le donne del territorio

Prosegue a pieno ritmo e si amplia il progetto di carattere sociosanitario Giovani Dentro,

realizzato a Trivento dal Comune con fondi PNRR. Mentre le attività rivolte alla terza età

viaggiano ormai a velocità di crociera, ai servizi esistenti si è aggiunto nell’ultimo mese

anche quello di prevenzione ginecologica. Alle figure introdotte dalla cooperativa Sirio che

gestisce le attività si è infatti aggiunta quella dell’ostetrica di comunità, prevista dal piano di

intervento, che con la sua formazione specifica, collaborando con l’infermiera e con

l’assistente sociale, ha rafforzato la rete dei servizi sociosanitari con la promozione e la

tutela globale della salute femminile.

L’ostetrica di comunità si attiva per la promozione di sani stili di vita e di prevenzione delle

malattie, di contraccezione, di assistenza sanitaria e di presa in carico della salute della

donna. Presente nel Centro (P.zza Municipio n. 1 – ex Scuola Primaria E. Ciafardini) con

uno sportello periodico, la professionista abbina alle consulenze l’organizzazione di

momenti informativi sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e

sull’importanza dell’uso dei contraccettivi. Realizza corsi di accompagnamento alla

nascita, sostiene le neomamme nei momenti più delicati o nell’allattamento, fornendo un

adeguato supporto per le donne, con un occhio vigile rivolto alla fascia adolescenziale

attraverso informazioni, ascolto, suggerimenti. Il tutto in continua e piena collaborazione

con i servizi sanitari del territorio.

Per informazioni contattare il numero verde 800 03 1903.