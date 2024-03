Trivento/ Carcere per un 53enne per reato di minaccia

Un provvedimento di carcerazione è stato emesso a carico di un 53enne dimorante in Trivento, resosi responsabile nell’anno 2019 del reato di minaccia allorquando viveva in Nepi

(VT) e per il quale era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, inizialmente sospesi. Il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, disponeva il rintraccio e la traduzione dell’uomo alla Casa Circondariale di Campobasso ove permarrà per l’espiazione della pena, nella considerazione che non era stata accolta la

richiesta di pene alternative.