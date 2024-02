Trento capitale del volontariato, i vertici del CSV Molise alla cerimonia con Mattarella

Manca poco alla cerimonia di apertura del periodo in cui Trento sarà la Capitale europea del

volontariato. Domani alle ore 11,30, nel palazzetto ‘T quotidiano Arena’, alla presenza di 3mila

persone, di cui almeno mille volontari, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà

ufficialmente inizio all’anno che vedrà il capoluogo trentino trainare numerose iniziative

incentrate sulla diffusione e sulla promozione della solidarietà.

All’evento parteciperanno il presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro, il

vicepresidente vicario Flaviano Alfieri e il consigliere Piero Petrecca, presente anche nella

veste di tesoriere nazionale di CSVnet, l’associazione che coordina i 49 Centri di servizio italiani.

Il presidente Massaro ha voluto fortemente che una delegazione del CSV Molise fosse

presente a Trento, esattamente così come avvenne nel 2020 a Padova, prima città italiana ad

essere insignita del titolo di capitale europea del volontariato. Ora a Trento ci saranno nuove

consapevolezze, anche per i Centri di servizio, che avranno l’occasione di confrontarsi

ulteriormente, anche sulla base delle tante novità che il comparto del non profit ha vissuto nel

recente passato.

«Sarà l’occasione per raccontare quello che facciamo e come lo facciamo – ha spiegato Massaro –

. Il nostro è un Centro di servizio di una piccola regione ma con una grande storia e che eroga

servizi dagli standard elevati, a un cospicuo numero di associazioni. Questa due giorni a Trento

per noi vorrà dire trasferire le nostre competenze e assorbire la qualità e la bellezza delle

altre esperienze che compongono il mondo del volontariato. Per noi il percorso deve essere

una crescita continua».

Il programma di domani prevede l’intervento del Capo dello Stato, successivamente le

testimonianze di alcuni volontari e le performance artistiche oltre agli interventi delle autorità, tra

cui anche la presidente di CSVnet Chiara Tommasini.