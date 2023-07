Treni regionali senza aria condizionata: continuano i disagi per i viaggiatori molisani

Di recente molte sono state le segnalazioni di utenti di treni regionali per l’assenza di aria

condizionata nei vagoni. Così, recentemente, hanno viaggiato i passeggeri del Roma-

Roccaravindola o del Campobasso-Napoli.

In pratica, fra chi era all’interno di quei vagoni “infuocati”, si è rischiata una crisi di nervi

generale con possibili perdite di sensi e collassi.

Insomma, come ogni estate, la storia si ripete: cittadini che raccontano di viaggi

insopportabili a bordo di vagoni “roventi”.

Per Adoc è una situazione assurda ed insostenibile: i disagi per gli utenti dei treni molisani

non finiscono mai e tutto ciò aggrava le condizioni del trasporto regionale.

Tra l’altro, le aziende che si occupano di trasporto su ferro continuano a non coinvolgere

nessuna delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio con le quali non c’è alcun dialogo, trascurando così le richieste e le esigenze degli utenti molisani.