Trasporto Pubblico Urbano: passaggio dalla Sati alla Trotta Bus Services

Il 23 gennaio 2026 alle ore 10,00 presso il Comando della Polizia Municipale Locale in Via Toscana n. 61 in Campobasso, si è tenuto un incontro, alla presenza dell’Assessore ai Trasporti del Comune di Campobasso Dott. Maio Mimmo, la Dott.ssa Maria Macchiarola responsabile del settore mobilità e trasporti, il Dott. Marchesani Daniele RUP, le Organizzazioni Sindacali del settore Trasporti FILT-CGIL FAISA CISAL UGL AUTOFERRO, la Società attuale che gestisce il Trasporto Pubblico Urbano della Citta di Campobasso SATI Spa e la nuova Società subentrante all’appalto del Trasporto Pubblico Urbano della Città di Campobasso Trotta Bus Services Spa, per affrontare il passaggio del personale alla nuova società.



Dopo ampia discussione tra le parti si è raggiunto l’accordo e il metodo legislativo da applicare per la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali, tutti i lavoratori passeranno alle dipendenze della Società Trotta Bus Services Spa conservando tutti i diritti acquisiti precedentemente.



E’ stato determinante la collaborazione tra le Organizzazioni Sindacali che hanno rivendicato la tutela dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori, l’Amministrazione comunale ha accolto e sostenuto le parti sociali, un ringraziamento va all’Assessore ai Trasporti Del Comune di Campobasso Dott. Maio Mimmo e altrettanto della Dott.ssa Maria Macchiarola e del Dott. Marchesani Daniele per la riuscita e la risoluzione del passaggio del personale garantendo tutti i livelli occupazionali e per la sensibilità dimostrata nei confronti dei lavoratori e del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano della citta di Campobasso.



Le scriventi nel ringraziare la Società Uscente Sati Spa, augurano alla Società subentrante Trotta Bus Services Spa un bon lavoro, esprimendo la propria soddisfazione nella riuscita dell’incontro.