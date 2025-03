Trasporto pubblico, Nicola Cefaratti:  grande opportunità di crescita per  il territorio 

Il presidente della commissione Mobilità a Campobasso è intervenuto stamane a un convegno dell’ANAV, rilanciando un nuovo sistema integrato che lega sempre di più il Capoluogo allo sviluppo della regione

Il presidente della commissione Mobilità al Comune di Campobasso, il consigliere di Forza Italia Nicola Cefaratti, ha preso parte stamattina, presso la Sala della Costituzione della Provincia a Campobasso, al convegno dell’ ANAV “Il Tpl e il trasporto urbano nella Regione Molise – Criticità e soluzioni”.

“Serve – ha spiegato nel suo intervento – prevedere un riassetto del trasporto pubblico nel suo insieme, non solo quello urbano di Campobasso ma anche quello regionale chiedendo alle istituzioni di accettare finalmente questa importante sfida. Dotare il Molise di un trasporto pubblico più moderno ed in linea con le mutate esigenze dei vari territori della Regione rappresenterà un importante fattore di sviluppo, soprattutto per il suo Capoluogo”.

Cefaratti è tornato dunque a rilanciare “un nuovo modello che integri regionale extraurbano ed urbano e che, apportando le necessarie modifiche legislative, consentirebbe a Campobasso di operare in maniera sinergica con i Comuni limitrofi, offrendo corse più frequenti ed evitando inutili duplicazioni di linee”.

“È necessario – ha aggiunto – affrontare tale tema con la consapevolezza che l’evoluzione dei modelli di mobilita degli ultimi anni, legati anche ad una crescita della sensibilità in materia di tutela dell’ambiente e della salute, è tale da rendere sempre più necessaria una analisi delle esigenze del territorio che porti a valutazioni integrate, che tengano conto di tutti gli aspetti compreso lo sviluppo socio economico e la rivisitazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Solo in questo modo si potranno dare risposte strategiche e in grado di soddisfare i bisogni reali di mobilità dei cittadini, anche al fine di migliorarne la qualità della vita”.

“Oltre alle criticità e alle soluzioni, – ha concluso Nicola Cefaratti – come ricordato dal titolo del convegno – io voglio soffermarmi sulle opportunità. Perché il trasporto pubblico è lo strumento che può finalmente fare cambiare volto a questa terra”.