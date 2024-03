Trasporto pubblico nel Comune di Campobasso/Gravina: Bando di gara voluto dal M5S

“Da semplice consigliere comunale di opposizione mi occupai, insieme al gruppo del M5S, del trasporto pubblico. L’impegno che assumemmo con la città, dopo 5 anni, nella campagna elettorale del 2019, era quello di portare un nuovo servizio al passo con i tempi e una nuova pianificazione della mobilità.

E così, appena vinte le elezioni, ci impegnammo fortemente anche su questo fronte, aggiudicandoci uno dei primi bandi nazionali del Ministero dei Trasporti per ottenere l’assistenza tecnica necessaria evitando di fare errori e andando nella direzione auspicata: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato più di un anno fa, e nuovo bando di gara per il Trasporto Pubblico Locale.

Grazie all’impegno dei nostri tecnici e al supporto ottenuto, nonostante i rallentamenti causati dal Covid, siamo riusciti nell’intento e oggi, per la prima volta nella sua storia, Campobasso aggiudica il bando del TPL con l’ambizione di dotare la nostra città di servizi innovativi e di qualità in uno degli ambiti comunali più importanti per i servizi cittadini, quello della mobilità sostenibile, che comprende, così come chiesto dal MiT e dall’Unione europea, anche i percorsi ciclabili e ciclopedonali, presto di nuova realizzazione in altre aree della città.”

Roberto Gravina