Trasporto pubblico Campobasso/La Sati vince il bando di gara

Un bando di gara è stato emanato per il trasposto pubblico locale della città di Campobasso. Sono state tre le offerte avanzate. A vincere la società per azioni molisana SATI , che si è imposta sull’azienda romana Trotta e sull’Atm dell’altro gruppo locale Larivera, e gestirà il nuovo servizio per integrare il TPL urbano-extraurbano e renderlo più accessibile.

La Sati gestirà il servizio per la durata di nove anni. Tante le novità relative al bando come: giornate gratuite del trasporto, navette gratis coordinate con i parcheggi di interscambio in occasione di grandi eventi e concerti, digitalizzazione del servizio per migliorarne l’accessibilità, la flotta sarà rinnovata con mezzi più confortevoli e a basse emissioni, dotati di sistemi di videosorveglianza e accessibilità per le persone disabili. I biglietti saranno acquistabili attraverso un’apposita app che consentirà a chi viaggia di ricevere sul cellulare o sul tablet informazioni in tempo reale circa gli orari di transito alle fermate.