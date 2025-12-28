Tragedia a Campobasso: madre e figlia muoiono in ospedale

Una ragazza di 15 anni, Sara Di Vita, e la madre sono decedute a Campobasso a distanza di poche ore l’una dall’altra, in ospedale. Al momento la causa sarebbe riconducibile ad un’intossicazione alimentare, anche se non sono escluse altre cause. Anche il padre della 15enne, di 55 anni, ricoverato all’ospedale Cardarelli è stato trasferito allo Spallanzani di Roma. La ragazza è deceduta sabato sera dopo il ricovero al Cardarelli. Questa mattina è morta anche la madre, Antonella Di Ielsi, di 50 anni.

La Squadra Mobile della Polizia ha acquisito le cartelle cliniche delle due donne, residenti nel paese di Pietracatella, e gli atti sugli accessi al pronto soccorso del Cardarelli nel capoluogo molisano. Sembra che già prima del ricovero di sabato, le due donne e l’uomo si fossero recati per due volte al pronto soccorso nei giorni successivi alla vigilia di Natale ma erano stati sempre dimessi con la diagnosi di intossicazione alimentare. Intanto è stata disposta l’autopsia.