Torna l’iniziativa solidale per rallegrare le feste. “Panettone sospeso”: il simbolo di Natale per chi ha più bisogno

Regalare un panettone può diventare un piccolo gesto per colmare, in parte, un grande bisogno e aiutare, chi è in difficoltà, a sentirsi meno solo. A Campobasso, presso l’ Istituto Sant’Antonio di Padova, da sempre vicino a tematiche di questo tipo, sarà possibile donare un panettone dall’11 al 20 dicembre, un gesto di beneficenza per migliorare le feste di tutti coloro che non hanno le possibilità per acquistarne uno.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Caritas, considerando che, con il Natale ormai alle porte, ogni anno sono sempre di più le persone che si trovano a vivere in uno stato di disagio. Ma un gesto, seppur piccolo, può regalare un sorriso a tutte le persone che si trovano a vivere i giorni di festa in solitudine.