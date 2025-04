Torna, con la terza edizione, il CineClub UniMol

Mercoledì 16 aprile, ore 19:30, Sala Alphaville, primo appuntamento con il film “Le fantôme de la liberté” (Il fantasma della libertà) di Luis Buñuel.Si ripropone anche per il 2025, con la terza edizione, il CineClub UniMol un ciclo di seminari con proiezione di film in lingua originale con sottotitoli in italiano, per riflettere sulle dinamiche dei conflitti politici e dei principi giuridici che attraversano le società europee contemporanee.Mercoledì 16 aprile, 19:30, il primo appuntamento di una serie di cinque incontri che inaugura il ciclo Throwback Wednesdays: Five ‘Easy’ Pieces from the 1970s, la rassegna di film curata dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF), con la collaborazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), e il patrocinio del Comune di Campobasso.

L’iniziativa ha il duplice scopo di esercitare e promuovere la comprensione linguistica dell’inglese e del francese, nonché di introdurre attraverso il linguaggio cinematografico alcune tematiche del diritto e della politica che le scienze giuridiche e politiche da sole non riescono a risolvere completamente. In ogni caso per ciascun film verrà distribuita una scheda di presentazione con commento linguistico, oltre che, prima di ogni proiezione, sarà tenuta una breve introduzione e presentazione del film. Il progetto si inserisce anche nell’ambito delle attività di orientamento e tutorato del Dipartimento SUSeF e dell’Ateneo.

Ad aprire dunque, la terza edizione del CineClub UniMol e il ciclo: “Throwback wednesdays: five ‘easy’ pieces from the 1970s”, la proiezione de “Il fantasma della libertà”, una delle opere più emblematiche di Luis Buñuel che incarna perfettamente lo spirito di sperimentazione degli anni ’70. La narrazione si articola in quattordici episodi, all’apparenza sconnessi e regolati dal caso, in cui ogni protagonista agisce come un vettore di transizione tra una scena e l’altra, dissolvendosi subito dopo.

La scelta di aprire il ciclo con questo film è motivata dal suo valore provocatorio e dalla sua capacità di stimolare una riflessione profonda attraverso il linguaggio dell’assurdo. In un periodo storico caratterizzato da grandi cambiamenti politici e culturali, “Il fantasma della libertà” rappresenta un manifesto della dissacrazione e dell’ironia con cui Buñuel affronta il concetto stesso di realtà.



Il ciclo proseguirà con la proiezione di “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (Qualcuno volò sul nido del cuculo, 1975), capolavoro di Miloš Forman e potente critica alle istituzioni psichiatriche. In sostanza ogni mercoledì (16 e 30 aprile; 7,14 e 21 maggio) sarà presentata una pellicola iconica del decennio, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire film che hanno segnato la storia del cinema.

Le proiezioni – gratuite e aperte a tutte e tutti – avranno luogo sempre alle ore 19:30, nella sala Alphaville (Ex Omni – Via Muricchio, 1 – Campobasso).