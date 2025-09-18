Terminal Bus di Campobasso: aggredito autista

Lo scorso 16 settembre 2025, intorno alle 18:15, presso il Terminal Bus di Campobasso, un autista della Società Sati Spa è stato aggredito mentre stava svolgendo regolarmente le proprie mansioni, chiedendo la verifica del titolo di viaggio a un passeggero della linea CB 043 San Biase. Alla richiesta, il lavoratore ha ricevuto calci e pugni.

In una nota indirizzata all’Assessore ai Trasporti Vincenzo Niro, al Presidente della Regione Francesco Roberti, al Sindaco di Campobasso Maria Luisa Forte, al Prefetto Michela Lattaruolo il sindacato Unione Generale del Lavoro Autoferro Regione Molise denuncia ed esprime condanna per quanto accaduto.

Il segretario UGL Liberatore Colino: “Chiediamo a tutte le Autorità competenti di adottare misure efficaci per tutelare la Società, i passeggeri e soprattutto i lavoratori”.