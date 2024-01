Svolto l’evento conclusivo del progetto “Cucito ad arte per voi”

Sabato scorso si è tenuto l’evento conclusivo del progetto Cucito ad arte per voi, vincitore del

bilancio partecipativo 2022 indetto dal Comune di Campobasso.

L’associazione Liberaluna che gestisce il CAV Liberaluna nell’arco di un intero anno si è avvalsa

della collaborazione di tutte le socie, di professioniste e di artiste, alcune delle quali facenti parte di altre associazioni. Una rete realizzata per condurre i ragazzi e le ragazze partecipanti in un percorso di crescita personale attraverso l’acquisizione di nuove competenze.



Nella giornata conclusiva i saluti istituzionali sono stati affidati alla sindaca dr.ssa Paola Felice e

all’assessore al bilancio dr.ssa Pina Panichella del comune di Campobasso.

Durante l’evento la coordinatrice del progetto e responsabile del centro antiviolenza Liberaluna,

cavaliere dr.ssa La Selva Maria Grazia ha ringraziato tutti ricordando il valore del rispetto e della

condivisione. Il centro che ha accolto i partecipanti e le conduttrici dei laboratori di decoupage,

denim moda, taglio e cucito, pittura su muri e pittura a stencil su stoffa, creazione di bigiotteria con la tecnica del chiacchierino ha visto anche momenti di confronto su tematiche sociali.

Infatti durante l’evento sono intervenute alcune delle ragazze partecipanti che hanno espresso la loro soddisfazione di crescita attraverso il progetto cucito ad arte per loro!

A conclusione sono state consegnate delle targhe di ringraziamento a tutte le volontarie che hanno reso possibile questa grande opera e all’associazione la Mantigliana che ha collaborato al progetto con la realizzazione insieme a tutti i ragazzi e le ragazze di un abito rievocativo dello stile ottocentesco della tradizione campobassana.