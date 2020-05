Studio sieroepidemiologico/ Test sierologici per 5mila persone, i comuni molisani interessati

Il Ministero della Salute di concerto con ISTAT e Croce Rossa – si legge in una nota inviata dall’Asrem – ha definito uno studio finalizzato a determinare l’estensione dell’infezione da SARS COV2 sul territorio nazionale e la prevalenza degli anticorpi per strati selezionati di popolazione, a cui hanno aderito le Regioni.

Lo studio sieroepidemiologico potrebbe caratterizzare le differenze di sieroprevalenza tra le varie fasce di età, di localizzazione territoriale e professionale così da meglio comprendere le caratteristiche epidemiologiche e fornire importanti informazioni anche per l’identificazione di coorti target per la vaccinazione, quando disponibile. L’indagine si svolgerà in tutta Italia su un campione rappresentativo di 150.000 persone.

L’ISTAT ha selezionato 51 comuni che parteciperanno alla indagine, individuando tra i cittadini lì residenti, 5000 cittadini che comporranno il campione, distribuito per fasce di età, per sesso, condizioni economiche, per la sottoposizione a prelievo ematico per la ricerca di anticorpi arti COVID .

Gli operatori della Croce Rossa nei prossimi giorni contatteranno ognuno dei soggetti selezionati per fornire le informazioni sullo studio ed acquisire il consenso all’esecuzione del prelievo di sangue necessario all’effettuazione del test, che sarà praticato dagli operatori sanitari dell’ASREM. Si chiede ai Sindaci dei Comuni interessati una fattiva collaborazione ai fini della realizzazione di un’indagine che raccoglierà informazioni essenziali per indirizzare le future misure di contenimento del contagio da COVID 19.

Di seguito l’elenco dei comuni selezionati:

Agnone

Baranello

Belmonte del Sannio

Bojano

Bonefro

Campobasso

Campodipietra

Campornarino

Carpinone

Casacalenda

Castel del Giudice

Castelmauro

Castelpetroso

Cercemaggiore

Civitanova del Sannio

Ferrazzano Forli del Sannio

Fossalto

Frosolone

Guglionesi

Isernia

Jelsi

Lavino

Macchiagodena

Mirabello Sannitico

Montefalcone nel Sannio

Montenero di Bisaccia

Monteroduni

Oratino

Petacciato

Poggio Sannita

Pozzilli

Riccia

Ripabottoni

Ripalimosani

Rocchetta a Voltumo

Rotello

San Felice del Molise

San Giuliano del Sannio

San Giuliano di Puglia

San Martino in Pensilis

San Massimo

Santa Croce di Magliano

Sant’Agapito

Sant’Angelo Limosano

Termoli

Torella del Sannio

Trivento

Ururi

Venafro

Vinchiaturo