Strategie per una comunicazione amministrativa efficace, seminario all’Unimol

I testi delle leggi, degli atti amministrativi, dei bandi e degli avvisi pubblici , per raggiungere i rispetti ve finalità divulgative e quindi applicative devono essere chiari e immediatamente fruibili da cittadini e portatori di interesse, prescindendo d al loro grado di istruzione e / o intellettuale .

Questo l ’ obiettivo di ogni pubblica amministrazione e , sicuramente , del Consiglio regionale e dell ’ intera Regione Molise. In quest ’ ottica si è svolto presso l’ Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise , il seminario di studi dal titolo “ Strategie per una comunicazione amministrativa efficace ” .

Il seminario, tenuto dal prof. Antonio Montinaro (UniMol), rientra nell’ambito delle attività di studio, di ricerca e di formazione promosse dalla recente Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi del Molise e il Consiglio regionale del Molise. L ’ iniziativa è stata rivolta al personale del Consiglio regionale, ai dipendenti dei Gruppi consiliari e , in generale , a tutti i dipendenti della Regione Molise al fin e di fornire gli elementi di un alt r a formazione utili ad affrontare con successo le sfide dell a costante evoluzione del linguaggio amministrativo in parallelo con i cambiamenti della società . Ha aperto l ’ incontro , dando il benvenuto a tutti i partecipanti , il Magnifico Rettore dell ’ Università degli studi del Molise , Luca Brunese, a cui sono seguiti gli interventi di saluto del Presidente della Regione, Donato Toma – che ha rappresentato anche il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone , impossibilitato a partecipare per altri impegni istituzionali da assolvere – , del Direttore del Dipartimento Giuridico di UniMol , prof. Michele Della Morte , del Segretario generale del l ’ A ssemblea legislativa regionale , avv. Sandra Scarlatelli , e de l Docente di Diritto Costituzionale della stessa Università , prof.ssa Laura Ronchetti .

Buona la partecipazione del personale regionale, sia a livello dirigenziale che dei funzionari . Interessanti gli spunti giunti dal prof. Montinaro che nel suo lungo e appassionato intervento ha parlato della coesione testuale, della sintassi, della scrittura lineare , dell ’ auspicabile utilizzo di frasi affermative, dell ’ autonomia testuale, del sapiente dosaggio del linguaggio giuridico nel linguaggio amministrativo, della chiarezza espressiva, nella brevità degli scritti e del linguaggio di genere .

Tutti fattori determinati nella redazione di testi, da parte della pubblica amministrazione , che devono avere come obiettivo essenziale la loro piena e diffusa comprensione da part e di coloro ai quali la norma, l ’ atto amministrativo o la comunicazione è indirizzata. Quello di oggi , è stato spiegato dai massimi rappresentanti dell ’ Univesità degli studi del Molise e del Consiglio regionale , è il primo passo di un virtuoso percorso che le due istituzioni intendono compiere nella formazione continua sia dei dipendenti regionali , per far assolvere loro con sempre maggior efficacia ai rispettivi compiti operativi, sia agli studenti dell ’ UniMol , che da qualche settimana stanno svolgendo de i tirocini formativi presso le strutture dell ’ Assise regionale.