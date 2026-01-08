Strada comunale ghiacciata, pulman della Sati rischia di finire fuori strada

” Desideriamo segnalare e denunciare una situazione gravissima che riguarda la strada comunale che da Castellino del Biferno conduce sulla SS 647 “Bifernina”.

Questa mattina, lungo quel tratto, il pullman SATI degli operai FIAT (in partenza da Montagano alle ore 4:20) ha rischiato di uscire di strada a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata. In quel momento non risultava effettuato alcun trattamento con sale, né erano presenti interventi di messa in sicurezza, con conseguente pericolo immediato per l’incolumità di chi viaggiava.

A bordo si sono vissuti attimi di paura, ma fortunatamente tutti i passeggeri sono rimasti incolumi grazie alla prontezza e alla professionalità dell’autista, che è riuscito a gestire la situazione ed evitare il peggio.

Chiediamo alle autorità competenti (Comune di Castellino e soggetti responsabili della manutenzione e della sicurezza della viabilità) di intervenire con urgenza: è inammissibile che una strada già di per sé delicata e potenzialmente pericolosa venga abbandonata alle intemperie, senza le più elementari misure di prevenzione (spargimento sale, controlli e verifiche, interventi tempestivi nelle ore notturne e all’alba).

Vi chiediamo di dare spazio a questa segnalazione, perché qui non si parla di disagi, ma di sicurezza pubblica: la prossima volta potrebbe non andare bene”.

Gli operai Stellantis