Stefania Di Claudio: “Sul sovrappasso Terminal–Via Mazzini chiudere non è la soluzione”

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Stefania Di Claudio, interviene in merito alla decisione dell’Amministrazione

Comunale di chiudere il sovrappasso pedonale Terminal–Via Mazzini alle ore 22:00, con riapertura alle 5:00 del mattino.

“Questa scelta – dichiara Di Claudio – penalizza i cittadini e non risolve in alcun modo i problemi reali della struttura. Già il

22 ottobre 2024 avevo presentato un’interrogazione consiliare per denunciare lo stato di degrado e abbandono del

sovrappasso, chiedendo chiarimenti alla Giunta. Allora come oggi, i problemi restano gli stessi: pavimentazione divelta,

assenza di illuminazione in alcuni tratti, sporcizia ed escrementi, contenitori dei rifiuti inutilizzabili. Chiudere i cancelli non

significa risolvere il problema, ma solo nasconderlo.”

La consigliera rimarca come già nell’interrogazione richiesto che:

gli ascensori sono ANCORA non funzionanti, rendendo difficoltoso l’accesso a persone anziane e con disabilità;

in previsione dell’ora solare invernale, il problema della fruibilità rimarrebbe lo stesso già dalle ore 18, aggravato

dall’assenza di un sistema di videosorveglianza funzionante;

le installazioni destinate alla raccolta dei rifiuti risultano essere danneggiate e poco funzionali

Secondo Di Claudio, le soluzioni alternative sono chiare e realizzabili:

installazione e manutenzione dell’impianto di illuminazione;

attivazione e potenziamento della videosorveglianza;

pulizia costante e manutenzione ordinaria della struttura;

collaborazione con le forze dell’ordine od organi di vigilanza per garantire maggiore presidio.



“Il sovrappasso – continua Di Claudio – è un’infrastruttura strategica per la mobilità cittadina, utilizzata da studenti,

lavoratori e pendolari. La sua chiusura nelle ore serali evita il problema ma non di certo lo risolve. Campobasso ha

bisogno di decoro, vivibilità e interventi strutturali, non di provvedimenti tampone.”



La consigliera conclude ribadendo l’impegno di Fratelli d’Italia:

“Continueremo a vigilare e a proporre soluzioni concrete per il bene della città e dei cittadini. La sicurezza si ottiene con

serietà, non con decisioni di facciata.”.