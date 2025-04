Standing ovation per il concerto del Perosi al Kimmel Center di Philadelphia

Cinque violini: i maestri Eleonora Turtur e Paolo Fantino e le allieve Alisia Campagiorni, Nicoletta Toccariello e Miriam Baranello, la viola di Lucio Rubino, studente, e i corni dei due allievi Pasqualino Di Cervo e Michael Loffreda, infine Michele Raiola – studente esterno – al trombone.

Questa la delegazione di musicisti del Lorenzo Perosi di Campobasso, guidata negli USA dalla presidente Rita D’Addona e dall’avvocato Raimondo Fabrizio, che ha incantato – insieme ai colleghi di Benevento – la platea del Kimmel Center nell’atteso concerto che si è tenuto sabato sera a Philadelphia.

Emozioni e grandi applausi per il capolavoro indiscusso della tradizione operistica italiana, Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, e per le diverse arie d’opera dedicate alla passione amorosa suonate dall’orchestra campana e molisana.

La fantastica cornice del Kimmel Center e l’eterna magia della musica hanno regalato momenti indimenticabili sia agli oltre mille spettatori presenti che ai nostri ragazzi sul palcoscenico.

“Una performance magnifica – ha commentato la presidente Rita D’Addona – da parte dei nostri musicisti, giovani docenti, allieve e allievi, che hanno onorato il nostro Molise in una grande festa che ha visto la musica la regina di questa serata”.

“Questi ragazzi – ha aggiunto Raimondo Fabrizio – hanno portato in alto il nome del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso in uno dei teatri più belli d’America”.

L’evento, che rientra nel più ampio progetto Voice of Heritage (finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU), è frutto di una virtuosa collaborazione con il Conservatorio Nicola Sala di Benevento ed oltre a mettere in risalto l’indiscussa qualità e bellezza della cultura italiana, ha valorizzato il Mezzogiorno e i suoi giovani talenti.

Domenica, dopo il concerto, i ragazzi del Perosi hanno potuto assistere al “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito dal Teatro dell’Opera della Temple University.

Mentre l’ultimo appuntamento, prima del ritorno in Italia, è fissato oggi – lunedì 14 – sempre presso la Temple University, con una serie di incontri didattici e una Master Class sull’Opera e sul Bel Canto.