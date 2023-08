Stabilizzazioni in Molise Acque, UILTemp – UILFPL: “Finalmente un futuro stabile per 50 lavoratori”

Circa 8 anni fa la UILTemp del Molise cominciò una battaglia in solitaria al fianco di 50 lavoratori assunti con contratti part-time in somministrazione, che venivano rinnovati a mesi alterni e che nei restanti periodi vivevano di NASPI.

Come categoria, grazie anche all’impegno diretto della Segretaria della UIL Tecla Boccardo, si cominciò un percorso di rivendicazione nei confronti della Molise Acque, che intanto ha visto alternarsi i Commissari D’Orsi e Pillarella, fino alla nomina di una governance “ordinaria” guidata da Giuseppe Santone.

Ebbene, al netto di alcune normali contrapposizioni, in questi anni con ognuno dei rappresentanti dell’Azienda si è fatto qualche passo in avanti: dalla regolarizzazione dei contratti e dei rinnovi, alla selezione che ha permesso a molti di loro di entrare a lavorare in Azienda a tempo determinato, finalmente con una stabilità contrattuale e qualche prospettiva.

Dunque, dopo la battaglia della UILTemp supportata dalla Confederazione, non appena sono stati modificati i contratti con il passaggio dei lavoratori tra i diretti, la UILFPL, categoria di competenza, ha preso in mano le redini della vertenza, siglando un importante accordo in deroga con la FP CGIL che ha permesso la prosecuzione dei contratti a tempo determinato, conducendo alla promessa stabilizzazione di queste ore e scongiurando la perdita di posti di lavoro.

Il tutto durante una pandemia e tra diffidenze e anche sgarbi personali e istituzionali da parte di alcune sigle che parevano volere il male di questi lavoratori e che adesso hanno poco da festeggiare.

Oggi, a distanza di tempo, finalmente possiamo dire che per questi lavoratori, che hanno svolto un servizio essenziale per la collettività, è arrivato il meritato riconoscimento.

Ovviamente tutti avremmo voluto far prima e bruciare qualche tappa, ma ricordiamo che si partiva da contratti di lavoro in somministrazione, a mesi alterni, e oggi siamo arrivati alla stabilizzazione all’interno di un’Azienda speciale della Regione Molise.