Sport e Futuro: inaugurato a Ripalimosani il nuovo Palazzetto dello Sport

Rispetto e comunità, il motto ripetuto più volte dal sindaco Marco Giampaolo, davanti allo schieramento del mondo dello sport regionale

C’erano tutti i vertici del mondo dello sport, la Regione e tanti cittadini ieri all’inaugurazione del palazzetto dello Sport di Ripalimosani.

Ora il Comune alle porte del capoluogo dispone di un complesso di impianti sportivi rinnovati o realizzati da zero: la palestra, il campo da bocce, il campo sportivo regolare, due campetti all’aperto, il campo da padel collocato in pieno centro accanto a palestra e scuola e oggi un magnifico Palazzetto del sport.

Un progetto nato sotto l’amministrazione Paolo Petti, proseguito dal sindaco Michele Di Bartolomeo e poi portato a termine da Marco Giampaolo, dalla sua prima legislatura fino ad oggi. Tutti e tre i primi cittadini hanno fatto coro sulla necessità di proteggere in futuro l’esito di tutto questo impegno.

Costato circa un milione e mezzo di euro attraverso più tipologie di finanziamenti captati dalle varie amministrazioni insieme ad una parte di risorse proprie

Un percorso non privo di intoppi, rallentamenti e impicci burocratici che non hanno mai fermato una solida volontà politica, convinta che lo sport sia strumento educativo e sociale imprescindibile per una comunità seria che vuole guardare al futuro con occhio positivo. Giampaolo ha ringraziato tutti, dalle maestranze ai tecnici, dagli amministratori compagni di viaggio alla Regione, rappresentata dal consigliere delegato allo Sport Armandino D’Egidio.

Rispetto e comunità, due parole ribadite più volte con fermezza dal sindaco Marco Giampaolo che ha tagliato il nastro davanti ad una folla di concittadini contenti di avere una struttura così bella e completa, pronta ad accogliere ogni tipo di sport.

A partire dal calcio, rappresentato dal Presidente della FIGC Di Cristinzi, che sul territorio ripese ha scelto di realizzare la propria sede regionale e che si è definito ormai cittadino del posto dati i rapporti di collaborazione portati avanti finora con il territorio a vantaggio di sportivi e famiglie. Così Benito Suliani, presidente Coni Molise, che ha sottolineato quanto il dialogo tra istituzioni faccia bene allo sport e il lavoro del Comune di Ripalimosani ne è chiaro esempio.

C’è posto per tutti in questa moderna struttura, dove il concetto di inclusione è stato rappresentato da Donatella Perrella, presidente del CIP Molise: “C’è spazio per ogni tipo di disabilità- le sue parole- Sapremo come sfruttare al meglio questa bella opportunità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda gli interventi degli altri ospiti: il presidente provinciale del CONI Giuseppe Formato (anche presidente FIB che gioca nel campo adiacente al nuovo palazzetto), Maurizio Rivellino per il CUS Molise, Luca Rosa delegato Fidal. Tutti hanno espresso il proposito di attivare al più presto attività in collaborazione con il Comune di Ripalimosani e le sue associazioni.

Coinvolgente e sentita la cerimonia inaugurale, arricchita da effetti scenici luminosi del ripese Giancarlo Di Corpo e guidata da Mauro Carafa nella sua triplice veste di giornalista Rai, rappresentante USSI e soprattutto cittadino di Ripalimosani. Sempre di Ripalimosani Mauro Paglia, che ha donato alla comunità la bellissima insegna esterna.

Particolarmente felice di questo nuovo importante traguardo Davide Sabetta, assessore allo Sport di Ripalimosani e rappresentante di un mondo cruciale per il paese, quello giovanile, con cui avrà l’onere di gestire e proteggere tutte queste risorse strutturali.

Perché il mantra è sempre quello ripetuto dal primo cittadino: rispetto e comunità. Rispetto in campo, rispetto per l’avversario, ma anche rispetto per il contesto e delle regole. Per una comunità civile e solida di valori.