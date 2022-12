Spedizioni natalizie sicure e veloci con SpedireAdesso.com

Hai bisogno di spedire pacchi natalizi in Molise , o verso qualsiasi altra destinazione italiana ed estera, prima delle festività? Se hai un pacco contenente prodotti locali, specialità di questo periodo festivo, capi d’abbigliamento o qualsiasi altro oggetto che vuoi far recapitare a un parente o amico che non vive con te, la soluzione ideale è SpedireAdesso.com. Stiamo parlando di un servizio online del tutto innovativo, che consente a chiunque di effettuare una spedizione direttamente da casa, in pochi click e soprattutto a prezzi sempre convenienti.

Alla soglia del 2023 ci sono tanti sistemi per spedire un pacco o una busta. Puoi scegliere tra Poste Italiane, rivolgerti a un corriere espresso tradizionale oppure affidarti completamente al web, scegliendo appunto SpedireAdesso.com e avendo la certezza che il pacco sarà ritirato direttamente dal corriere e consegnato in pochissimi giorni.

SpedireAdesso.com è stato tra i primissimi servizi di spedizione online e oggi si conferma come il punto di riferimento per chi deve spedire un pacco dal Sud e non vuole più rinunciare alla comodità di spedire online, soprattutto durante le festività natalizie.

SpedireAdesso.com, un’azienda orgogliosamente del Sud

Da originario e orgoglioso del Sud Italia, siamo certi che ti emozionerai nel conoscere la storia di SpedireAdesso.com e del suo fondatore e attuale CEO, Salvatore Christian Parlacino.

Salvatore, come tanti ragazzi della sua amata, Sicilia ha vissuto e lavorato al Nord perché nel suo piccolo centro dell’entroterra, Raddusa, non c’era lavoro. L’ennesimo emigrato in cerca di fortuna ma con un grande sogno nel cassetto: tornare nella terra natìa per fondare un’azienda e dare lavoro ad altri giovani.

Fu così che nel 2014 nacque SpedireAdesso.com, start up dedicata alla logistica e le spedizioni. Salvatore fu tra i primi in Italia a sfruttare le potenzialità del web per consentire ai suoi conterranei, e non solo, di spedire un pacco direttamente da un computer, facendo risparmiare infinite file alla posta o dal corriere espresso.

Fu così che il sogno di Salvatore è diventato realtà: oggi SpedireAdesso.com è il servizio di spedizione online per eccellenza, con un’attenzione sempre rivolta alla ricerca tecnologica e

l’innovazione.

Ne sono testimonianza i tanti ragazzi che fanno parte del team di ricerca e sviluppo, in gran parte giovani risorse del luogo che hanno resistito alla tentazione di scappare e cercar fortuna in un’altra città, e che oggi rappresentano il cuore pulsante e tecnologico dell’azienda.

SpedireAdesso.com: il tuo corriere online in Molise

Se vivi a Campobasso o in qualsiasi altro centro del Molise puoi usufruire di SpedireAdesso.com, un vero e proprio corriere espresso completamente online e sempre disponibile da qualsiasi dispositivo.

Puoi fare una spedizione se sei un comune cittadino che vuole spedire un pacco contenente un regalo natalizio o un capo d’abbigliamento, o qualsiasi altro oggetto desideri spedire.

Se hai un’attività commerciale, magari un e-commerce che vende prodotti molisani sul web, SpedireAdesso.com può essere il tuo partner ideale per esportare in ogni parte del mondo.

Qualunque sia il motivo, fare una spedizione su questo portale è davvero facile e veloce, bastano pochi click e una manciata di minuti.

Per prima cosa, dalla pagina principale del sito si può selezionare il tipo di spedizione di cui hai bisogno: può essere un piccolo pacco o una busta del peso massimo di un 1 kg, un pacco tradizionale fino a 50 kg di peso e perfino un pallet per le spedizioni di molti pacchi.

Il secondo passo richiesto consiste nel compilare il modulo di spedizione, necessario per indicare le caratteristiche del pacco e gli indirizzi di mittente e destinatario. Poiché con SpedireAdesso.com puoi spedire in ogni parte del mondo, se la destinazione è un Paese extra europea saranno generati automaticamente i documenti da presentare alla dogana.

La compilazione del modulo viene completata con il pagamento del servizio di spedizione, da effettuare con carta di credito o tramite PayPal.

L’ultimo passo consiste nell’incollare l’etichetta di spedizione sul pacco, dopo di che non rimane che attendere l’arrivo del corriere per il ritiro a domicilio.

I vantaggi di affidarsi a SpedireAdesso.com non finiscono qui: grazie al servizio di tracking online puoi controllare in ogni istante lo stato della spedizione.

Spedisci buste postali con SpedireAdesso.com

Lo dicevamo prima: l’azienda siciliana ha fatto della ricerca e dell’innovazione i suoi cavalli di battaglia fin dall’inizio.

Proprio dalla lunga partnership tra SpedireAdesso.com e Poste Italiane è nata l’ultima novità tecnologica: la nascita del primo francobollo online in Italia.

Di cosa si tratta? Da oggi non è più necessario recarsi alle poste o in tabaccheria per acquistare il francobollo. Per alcuni tipi di servizi postali quali Posta Light, Posta 1 Pro e Posta 4 Pro, si può

acquistare e stampare il francobollo digitale per poi incollarlo direttamente su un lato della lettera.

Il costo del francobollo digitale è accessibile a tutti, si tratti di una manciata di euro e varia in base al tipo di lettera postale.