SP 106/Ulteriore proroga a circolazione e divieti

VISTO il decreto prefettizio n. 5496 del 24.01.2023 con il quale è stata consentita, laddove

sussistano le condizioni di sicurezza, sulla SP 106 – nella fascia oraria 9.00-17.00 del 25.01.2023 – la circolazione di ogni categoria di veicolo, in entrambi i sensi di marcia; prorogata la sospensione della circolazione di ogni categoria di veicolo sulla SP 106 dalle ore 17.00 del 25.01.2023 alle ore 09.00 del 26.01.2023 e consentita, solo per esigenze connesse al raggiungimento del luogo di lavoro ovvero dell’istituto scolastico frequentato, la circolazione, di ogni categoria di veicolo, in entrambi i sensi di marcia, sulla SP 106, anche dalle ore 07.00 alle ore 09.00 del 26 gennaio 2023.



CONSIDERATO che, nel corso della riunione del Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.)

del 24.01.2023, i componenti hanno ritenuto di procedere alla proroga dell’efficacia delle

disposizioni in corso, in mancanza di significative variazioni;

SENTITI, in data odierna, i componenti del predetto Comitato, nonché il Servizio regionale

di Protezione Civile ed il Gruppo Carabinieri Forestali di Campobasso;

VISTO l’art. 6 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/4/1992, n.285 e successive

modifiche ed integrazioni;

DECRETA

o di consentire, laddove sussistano le condizioni di sicurezza, sulla SP 106 – nella fascia

oraria 9.00-17.00 del 26.01.2023 – la circolazione di ogni categoria di veicolo, in

entrambi i sensi di marcia;

o di prorogare la sospensione della circolazione di ogni categoria di veicolo sulla SP 106

dalle ore 17.00 del 26.01.2023 alle ore 09.00 del 27.01.2023;

o di consentire, laddove sussistano le condizioni di sicurezza e solo per esigenze connesse

al raggiungimento del luogo di lavoro ovvero dell’istituto scolastico frequentato, la

circolazione, di ogni categoria di veicolo, in entrambi i sensi di marcia, sulla SP 106,

anche dalle ore 07.00 alle ore 09.00 del 27 gennaio 2023;

Il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise vorrà attivare gruppi delle componenti

del volontariato per le eventuali esigenze connesse alla assistenza agli utenti presso le aree di sosta individuate.

Gli Organi di Polizia e l’Ente proprietario della strada, d’intesa con le altre componenti del

soccorso, sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento.