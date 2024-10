Sottoscritto atto di adesione al “Protocollo Quadro perla prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio”

Il 18 ottobre, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto Michela Lattarulo e il delegato

del Presidente del Sindacato Provinciale Tabaccai di Campobasso hanno sottoscritto l’atto di

adesione al “Protocollo Quadro per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di

monopolio”. siglato in data 11 dicembre 2014 tra il Ministero dell’Interno e la Federazione Italiana

Tabaccai e rinnovato, da ultimo, l’11 aprile 2024 per un ulteriore triennio.

L’atto pattizio si colloca nell’alveo degli accordi raggiunti a livello centrale tra il Ministero

dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.), e rappresenta un significativo traguardo

anche in questo ambito territoriale, nell’ottica della implementazione degli strumenti finalizzati a

garantire la sicurezza dei cittadini.

L’intesa, che ha durata di tre anni, è strutturata in modo da valorizzare le soluzioni

tecnologiche che consentiranno una più veloce interconnettività dei sistemi d’allarme installati

presso le tabaccherie con le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri,

permettendo alle Forze dell’Ordine l’acquisizione immediata delle immagini riprese dalle

telecamere di sicurezza, al fine di ridurre grandemente i tempi di intervento.

Il Prefetto Lattarulo, nell’accogliere favorevolmente le dichiarazioni di ampia disponibilità

alla collaborazione con la Prefettura e le Forze di Polizia fornite dal Sindacato Provinciale

Tabaccai, ha sottolineato l’odierno atto di adesione rappresenti un ulteriore passo per la completa

attuazione della sicurezza integrata e partecipata in un sinergico e congiunto impegno, che vede

coinvolti, accanto alle istituzioni, le componenti del comparto imprenditoriale e sociale.