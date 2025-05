Sostegno alla Mozione di sfiducia del Cantiere Civico? Cefaratti parla a titolo personale

Ho appreso dagli organi di informazione di un comunicato stampa diramato dal collega Consigliere Comunale Nicola Cefaratti, tengo a precisare come segretario cittadino di Forza Italia e ancor più come capogruppo al Comune di Campobasso che le dichiarazioni sono state rese a titolo personale dal collega certamente non sono dichiarazioni ascrivibili al partito di Forza Italia.

Forza Italia non riconosce al “Cantiere Civico” alcuna serietà e coerenza nelle azioni che porta avanti, meno che mai è pronta a condividere con loro alcuna Mozione di sfiducia che sia, specie se mossa dal fatto stesso che non hanno ottenuto ulteriori poltrone nelle loro personali e segrete trattative che portano avanti ormai da più di un anno!! Questi metodi non ci appartengono noi siamo dalla parte della città e dei cittadini e amministriamo nel loro esclusivo interesse!

Domenico Esposito Capogruppo consiliare FORZA ITALIA Città di Campobasso