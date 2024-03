SNPO 2024 : Il calendario degli eventi targati LILT Campobasso

Dal 16 al 24 marzo 2024 si rinnova l’appuntamento con la SNPO promosso annualmente dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per educare le persone alla prevenzione. Nella Settimana Nazionale di Prevenzione Oncologica (SNPO) si punta il focus sulla cultura della prevenzione e l'Associazione Provinciale di Campobasso della LILT ha organizzato un ricco calendario di eventi ed iniziative per diffondere e sensibilizzare il maggior numero di persone sull’importanza di queste misure.

Visite di controllo periodiche, uno stile di vita sano che preveda attività motoria e un approccio sano e genuino al cibo. Questi sono i comportamenti essenziali che la LILT incoraggia attraverso questo evento primaverile ormai diventato tradizione. Come ogni anno, il tema della campagna è la sana alimentazione e, da sempre, il simbolo scelto da LILT per la SNPO è uno degli ingredienti più rappresentativi della dieta mediterranea: l’olio extra vergine di oliva. Per questo la LILT di Campobasso ha inserito nel suo calendario un Corso di Educazione Alimentare suddiviso in 3 incontri tenuti da 2 professioniste con un incontro conclusivo a sorpresa per tutti i partecipanti. I corsi si terranno presso la sede in via del Molinello a Termoli e le iscrizioni sono limitate, per questo è possibile prenotarsi al 348-4716358. Non solo però salute a tavola ma anche prevenzione secondaria grazie all’ Open Day della Prevenzione per sabato mattina 16 marzo presso l’ospedale San Timoteo di Termoli, grazie alla collaborazione della Direzione Asrem e del DH Oncologia e alla disponibilità di medici e infermieri.

Previa prenotazione a partire da martedì 12 marzo fino a venerdì 15 telefonando al numero 0875-714008 dalle 10 alle 12 è possibile prenotare:

– Mammografia per donne dai 45 ai 49 anni; – Ecografia mammaria per donne di età inferiore ai 50 anni;

– Ecografia della tiroide

– Visite urologiche da 50 a 70 anni previo esame PSA e urine;

– Visite otorino con screening tumori cavo orale e prime vie aeree; – Visite nutrizionali.

E ancora visite senologiche mercoledì 20 marzo presso l’Auser di Larino sempre su prenotazione telefonando al numero 0875-714008 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Nel mese di marzo, inoltre, la prevenzione torna in fabbrica presso l’Azienda Momentive di Termoli che ha aperto le porte all’Associazione Provinciale LILT anche per presentare la campagna nazionale e il calendario di eventi. Grazie al Coordinamento Screening della Regione

Molise saranno effettuati screening regionale ginecologia e pap-test e distribuzione di provette per il sangue occulto nelle feci. Sarà data la possibilità, inoltre alle dipendenti con meno di 49 anni di sottoporsi a visite senologiche ed ecografia grazie alla collaborazione con il Responsible Research Hospital.



Lo stesso Responsible Research Hospital di Campobasso sabato 23 marzo dalle 9 alle 13 effettuerà visite per la valutazione algologica e del fisiatra post-trattamento oncologico nell’ambito della prevenzione e gestione del dolore in oncologia e della riabilitazione.



Nella SNPO si darà poi il via ad un nuovo progetto fortemente voluto dalla LILT Campobasso.

Sarà, infatti, presentato il progetto di estetica oncologica “Comunque bella!” con sedute

gratuite per dare un ulteriore supporto a chi soffre di tumore ad affrontare la patologia con

un’immagine più positiva di sè stessi.

Nel progetto la LILT Campobasso ha trovato un valido supporto nella professionalità e disponibilità di Nicole Figliola, estetista termolese specializzata in estetica oncologica. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0875-714008 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.



A concludere è in programma un importante momento informativo per celebrare i 100 anni di

prevenzione della LILT presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Campobasso.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito www.legatumoricb.it o seguire

tutti gli appuntamenti sui social della LILT di Campobasso.