Sicurezza stradale con la neve: SEA Spa e il Comune di Campobasso in prima linea

In seguito alla nevicata che ha interessato la città di Campobasso, SEA Spa e il Comune di Campobasso rivolgono un appello a tutti i cittadini affinché adottino le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza stradale in condizioni meteorologiche avverse.

In questo contesto, si ricorda a tutti l’importanza di dotare i propri veicoli di pneumatici adeguati e, quando necessario, di catene da neve.

La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa per contribuire a prevenire incidenti e disagi durante situazioni climatiche sfavorevoli. La SEA Spa e il Comune di Campobasso, pertanto, invitano tutti i cittadini a essere consapevoli dell’obbligo di legge che impone l’allestimento dei mezzi con dispositivi idonei in caso di neve.

Si ricorda a tutti, infine, di guidare con prudenza, rispettando le norme del codice della strada e adottando tutte le misure necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.