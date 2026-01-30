Sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Si è tenuta il 28 gennaio 2026, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Michela Lattarulo, concernente la sicurezza dei pubblici

esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, alla luce della recente direttiva

diramata ai Prefetti dal Ministro dell’Interno.



Hanno partecipato il Presidente della Provincia, i Sindaci di Campobasso e Termoli, il

Presidente dell’ANCI Molise, i vertici delle Forze di Polizia e del Comando Provinciale dei Vigili

del Fuoco, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, del Dipartimento di Prevenzione dell’ASReM e i

rappresentanti delle Associazioni di Categoria (Associazione Industriali, Confcommercio e

Confesercenti).



L’incontro è stato convocato sia al fine di delineare un’analisi di contesto della situazione a

livello provinciale, che di condividere una strategia finalizzata a garantire il rispetto della normativa

di settore e contrastare eventuali forme di esercizio abusivo.

Nel corso della riunione è stato svolto un ampio confronto dal quale è emersa la condivisa

esigenza di orientare l’azione degli attori del sistema verso l’obiettivo prioritario di innalzare la

cultura della sicurezza attraverso un’azione coordinata.



Un focus specifico è stato riservato alla necessità di verificare se le attività di intrattenimento

svolte da bar e ristoranti assumano carattere prevalente, richiedendo, in tal caso, l’applicazione delle

regole più stringenti previste per i locali di pubblico spettacolo.

Il Prefetto ha, nell’occasione, preannunciato l’invio di una circolare ai Sindaci sulla

necessità di svolgere controlli, in chiave preventiva, sulle condizioni di sicurezza dei locali,

comunicandone periodicamente gli esiti.



Le Associazioni di categoria hanno a loro volta assicurato il massimo impegno nello

svolgimento di una capillare attività di sensibilizzazione nei confronti degli aderenti.

Una efficace attività di controllo sarà inoltre svolta dalle Forze di polizia, con il

coinvolgimento del personale dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del lavoro e del Dipartimento di

prevenzione dell’ASREM. Azione accompagnata, ha assicurato il Prefetto, da incontri

formativi/informativi che saranno rivolti non soltanto al personale dei Comuni che opera all’interno

degli Uffici SUAP e tecnici e delle polizie locali, ma anche agli stessi gestori dei pubblici esercizi.

Al termine della riunione, il Prefetto ha espresso viva soddisfazione per la disponibilità

manifestata e per l’impegno assicurato da tutte le componenti istituzionali presenti al tavolo, che

verrà periodicamente riunito per il monitoraggio complessivo delle azioni intraprese.