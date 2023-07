Settore Sociale – Iniziative per favorire il benessere dei minori e per il contrasto della povertà educativa

Il Comune di Campobasso ha pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse con la quale si intende reperire la disponibilità di enti gestori di strutture estive socio-educative per minori, operanti sul comunale, interessati alla fornitura ai cittadini di servizi a fronte di voucher dell’importo forfettario massimo di euro 200,00 per ogni minore di età 3-14 anni, validi per l’intero periodo di riferimento (da giugno a settembre 2023).

L’importo complessivo della misura è pari ad € 16.000,00.

Gli Enti Gestori interessati (scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, soggetti privati, associazioni sportive, ecc.) all’iniziativa, potranno presentare apposita istanza utilizzando la piattaforma dedicata collegandosi al seguente link https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php entro le ore 12:00 del giorno 21/07/2023.

Sono ricomprese le attività inerenti i centri estivi diurni, servizi socio-educativi e centri con funzione educativa e ricreativa quali (a titolo esemplificativo): campus estivi; campus estivi sportivi e ricreativi; centri e attività diurne; centri con funzione educativo-ricreativa; ludoteche; centri per le famiglie; centri diurni di protezione sociale; asili e servizi per la prima infanzia; servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco; servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori.

I soggetti che aderiranno all’iniziativa e che saranno ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti in un apposito elenco dal quale gli utenti beneficiari della misura potranno attingere individuando i servizi di proprio interesse e gli operatori a cui rivolgersi.

Il bando completo è scaricabile al seguente link https://b-url.it/OJ75V