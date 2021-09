Settembre in Città: eventi dedicati ai bambini, libri e tanto altro nel calendario degli appuntamenti di questo mese

Anche per settembre, l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, propone un nuovo calendario di eventi culturali e sociali, molti dei quali dedicati ai più piccoli. Confermate, visto anche il grande apprezzamento avuto in questi ultimi mesi, le presentazioni letterarie in Piazzetta Palombo e non solo. Un’attenzione particolare è stata volutamente data agli appuntamenti legati alla figura e all’opera di Dante, a settecento anni dalla sua morte.

Oggi, Venerdì 3 settembre, al Circolo Sannitico, alle ore 17.00, appuntamento con l’incontro di studio “Il dipinto svelato” a cura dell’Associazione Moliseradici.

Sabato 4 settembre, l’Associazione Inforesta torna con le sue proposte di Trekking urbano e con l’appuntamento “Alberi monumentali di Campobasso”. Per prenotazioni si può contattare il numero 3391962870.

Sempre da sabato 4 settembre e fino al 14, al Circolo Sannitico sarà visitabile la mostra di pittura e incisione di Mirta Maranca. Orari: tutti i giorni dalle 17.30 alle 23.00.

Domenica 5 settembre al Castello Monforte, alle ore 10.00, ci sarà Castello in aria. Laboratori sul fantasy, a cura di Act e Nati per leggere, mentre partirà alle ore 10.00 da Piazza Vittorio Emanuele II, la XII Edizione “Veicoli Storici Molisani” a cura di Old Car Club Molise. Premiazione prevista per le ore 18.30.

Tanti saranno anche gli appuntamenti in calendario per sabato 11 settembre, a cominciare dalla manifestazione “Ruote nella storia”, a cura di ACI Storico, che si terrà lungo Corso Vittorio Emanuele II, dalle ore 8.00 alle 9.00. Sempre l’11 settembre è prevista la “Passeggiata sul Tratturo Lucera – Castel di Sangro, da Santo Stefano a Ripalimosani”, a cura dell’Associazione Tratturando. Partenza dalla Frazione di Santo Stefano alle ore 7.30. Per prenotazioni rivolgersi al numero 3394556291.

A Piazzetta Palombo nel pomeriggio dello stesso sabato, alle ore 17.30, si terrà la presentazione del libro “Io ho denunciato” di Paolo De Chiara, a cura dell’Associazione DEMETRA.

Martedì 14 settembre, questa volta al Teatro Savoia, alle ore 18.30, si terrà la lettura animata e musicata del libro “Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa” con Elisabetta Garilli, il Garilli Sound Project e Valeria Petrone, a cura di Carthusia, in collaborazione con BPER e l’Associazione culturale Risguardi.

Giovedì 16 settembre primo appuntamento della Rassegna organistica 2021 organizzata dall’ Associazione “Amici della Musica W. De Angelis” con il concerto di Italo Di Cioccio, presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, alle ore 19.00.

Dal 16 settembre al 6 ottobre, tornerà in Piazza Vittorio Emanuele II anche il tradizionale appuntamento con il Teatro Nazionale dei Burattini “Adriano Ferraiolo”.

Dal 18 al 30 settembre, al Circolo Sannitico, ci sarà la mostra personale di pittura di Carla Ann Di Nunzio, dal titolo “Arte e bellezza”. Orari: 10.30 – 13.00 / 17.00 – 20.00.

Sabato 18 settembre, alle ore 21.00, al Castello Monforte, sarà di scena la Compagnia Stabile del Molise che con il patrocinio del Comune di Campobasso proporrà lo spettacolo “Dante in Lowfield. L’Inferno al Centro”. Per acquisto dei biglietti e prenotazioni ci si può rivolgere al 3498779800.

Domenica 19 settembre, secondo appuntamento del mese con il Trekking urbano con un percorso tra le contrade Feudo e Camposarcone, sempre a cura dell’Associazione Inforesta. Prenotazioni al 3391962870.

Dal 22 settembre al 3 ottobre, a Villa De Capoa, BiblioHUB – Biblioteca mobile dell’AIB – Progetto Mamma Lingua, a cura della BiblioMediaTeca Comunale.

Giovedì 23 settembre, al Teatro Savoia, alle ore 19.30, organizzato dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Campobasso, si terrà lo spettacolo “Amor che nella mente mi ragione”. 1321-2021, gli eterni versi di Dante.

Nella stessa data, per il secondo appuntamento della Rassegna organistica 2021 dell’Associazione “Amici della Musica W. De Angelis”, presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, alle ore 19.00, si esibirà Antonio Varriano.

Sabato 25 e domenica 26 settembre, per le Giornate Europee del Patrimonio 2021 il Museo dei Misteri prevederà l’apertura straordinaria dalle ore 16.00 alle 21.00.

Domenica 26 settembre, appuntamento per i più piccoli in Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 9.00, con il Volley S3, una giornata promozionale con la partecipazione di Andrea Lucchetta, inserita nella manifestazione Silver Nations League Men – ParaVolley Europe – Volleyball Competitions curata dalla di FIPAV Molise.

Lunedì 27 settembre, per il BiblioPride 2021 – X Settimana Nazionale delle Biblioteche – Le biblioteche per l’Agenda 2030, la BiblioMediaTeca Comunale propone “Gli Gnomi di Gnù”, eco-favola e Laboratorio dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni. Info e prenotazioni al numero: 0874.405610.Chiude il ricco calendario degli eventi di settembre il terzo appuntamento della Rassegna organistica 2021 dell’Associazione “Amici della Musica W. De Angelis” che proporrà il concerto di Alessandro Albenga presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, alle ore 19.00.