Selvapiana /’Puliamo Il mondo’ e ‘Plastic Free’ insieme per la giornata di volontariato ambientale

‘Puliamo Il mondo’ e ‘Plastic Free’ insieme per la giornata di volontariato ambientale che si svolgerà sabato 30 settembre presso l’area sportiva di Selvapiana.

Nell’ambito dell’evento, promosso dal Comune di Campobasso in collaborazione con la Sea Servizi e Ambiente, convergeranno due importanti manifestazioni di carattere nazionale, il Cleanup Plasticfree, iniziativa di raccolta plastica che si svolgerà in contemporanea in oltre 200 città italiane, e il tradizionale appuntamento Puliamo Il Mondo di Legambiente che, oltre Campobasso, in queste settimane vede coinvolte oltre 1300 città.

L’obiettivo prioritario dei promotori Plastic Free Molise e Circolo Legambiente di Campobasso, è quello di liberare aree verdi pubbliche dall’invasione di rifiuti impropriamente abbandonati ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei nostri stili di vita, spesso caratterizzati da

inutili sprechi di risorse ed eccessiva produzione di rifiuti che, soprattutto quando non avviati al corretto smaltimento, possono avere effetti devastanti per l’ambiente.

La partecipazione alla giornata di volontariato è libera, si consiglia un abbigliamento comodo e guanti da lavoro.

Appuntamento alle ore 16.00 sabato 30 settembre presso il parcheggio curva sud del nuovo Romagnoli per un pomeriggio di impegno civico e condivisione all’insegna della tutela dell’ambiente.