SEA/Zona Murattiana: dal 2 settembre attivo QR Code nelle tessere per agevolare le famiglie

A distanza di un anno dall’introduzione delle Ecostazioni informatizzate, che hanno rappresentato una svolta importante per la raccolta differenziata a Campobasso, SEA S.p.A. compie un ulteriore passo avanti per semplificare il servizio.
Dal 2 settembre sarà possibile smaltire i rifiuti nelle ecostazioni anche tramite il QR CODE. Non sarà necessario fare alcuna richiesta né recarsi presso gli sportelli, basterà fotografare o fotocopiare il QR code già presente sulla tessera.
La tessera fisica resterà funzionante e in aggiunta, tramite il QR code, tutti i componenti del nucleo familiare potranno usufruire dell’ecostazione.
Per garantire un utilizzo corretto del servizio, è previsto un limite massimo di tre conferimenti giornalieri per utenza, da effettuare secondo la frazione indicata dal calendario settimanale.
Una misura che unisce semplicità e regole chiare, favorendo al tempo stesso la qualità della raccolta e il rispetto delle postazioni. Con questa innovazione, SEA prosegue nel percorso di modernizzazione avviato con le Ecostazioni.