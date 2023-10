SEA Spa Prosegue la Campagna “Cartoline per l’Ambiente” con un nuovo focus sugli Oli Vegetali Esausti

La SERVIZI E AMBIENTE Spa – SEA è entusiasta di annunciare il proseguimento della campagna di sensibilizzazione “Cartoline per l’Ambiente” nel mese di ottobre, con uno speciale accento sulla raccolta degli oli vegetali esausti.

Da luglio, SEA Spa ha introdotto un servizio innovativo presso l’EcoPunto di Campobasso, consentendo ai cittadini di smaltire correttamente gli oli vegetali esausti in modo ecologico e responsabile. Questo importante passo dimostra l’impegno costante di SEA Spa nell’offrire servizi che promuovono uno stile di vita più sostenibile e la tutela dell’ambiente.

La campagna “Cartoline per l’Ambiente” ha già raggiunto risultati eccezionali, dimostrando il forte impegno della comunità di Campobasso nella promozione della raccolta differenziata e nella salvaguardia dell’ambiente. Ora, con il nuovo focus sugli oli vegetali esausti, SEA Spa continua a guidare la città verso una gestione più consapevole dei rifiuti e verso una Campobasso più ecologica.L’Amministratore Unico di SEA, Stefania Tomaro, ha condiviso la sua gioia per i risultati finora ottenuti con la campagna “Cartoline per l’Ambiente” e ha sottolineato l’importanza di questo nuovo capitolo dedicato agli oli vegetali esausti.

“La nostra comunità sta dimostrando che può fare la differenza nella tutela dell’ambiente. Con il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti presso l’EcoPunto, continueremo a promuovere una Campobasso più pulita e sostenibile”.Anche l’Assessore all’Ambiente Simone Cretella commenta positivamente, ricordando che

“la città di Campobasso ambisce a portare la percentuale di raccolta a nuovi importanti risultati”.