SEA Spa lancia le “Cartoline per l’Ambiente” e invita i cittadini a scoprire i servizi di raccolta differenziata della città

La SERVIZI E AMBIENTE Spa – SEA lancia il progetto “Cartoline per l’Ambiente”, una nuova iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai cittadini volta a promuovere i servizi legati alla raccolta differenziata e favorire l’impegno per la tutela ambiente del territorio. La raccolta differenziata rappresenta la strada giusta da percorrere per perseguire lo sviluppo sostenibile di cui Campobasso ha bisogno: promuovere la cultura del riciclo, infatti, significa dare impulso a stili di vita rispettosi dell’ambiente, la base da cui partire per un pianeta più pulito. Ecco perché, attraverso l’ECO-esplorazione delle “Cartoline per l’Ambiente” si intende promuovere tra i cittadini attraverso messaggi costanti e virali, la circolazione di informazioni su diverse aree tematiche e sui servizi a disposizione.

“Con un’esperienza coinvolgente ed ecologica, i cittadini avranno l’opportunità di esplorare la città in modo responsabile, scoprendo l’importanza del riciclo per uno stile di vita sostenibile. La raccolta differenziata rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile di Campobasso. Ecco perché sono state create Cartoline per l’Ambiente, un viaggio alla riscoperta della città e della sua attenzione al mondo ecologico”, spiega l’Amministratore Unico Stefania Tomaro.

Il progetto prevede la diffusione di cartoline in alcuni luoghi pubblici individuati e sarà sostenuta anche da campagne di affissioni dedicate e la pubblicazione dei post specifici. Il primo tema della campagna informativa è dedicato al Centro comunale di raccolta e all’Isola self-service. Le cartoline saranno disponibili presso diversi punti strategici della città tra cui: URP SEA in Piazza Molise, l’EcoPunto in Via Insorti d’Ungheria, lo sportello parcheggi in Via Gazzani, nel magazzino SEA in Via Tucci e presso il Centro comunale di Raccolta. Inoltre è possibile trovarle presso l’URP del Comune di Campobasso, il Comando Polizia Municipale, la Bibliomediateca Comunale, lo Sportello delle Politiche Sociali e lo Sportello Tributi.

“Le Cartoline per l’Ambiente vanno oltre il semplice concetto di raccolta differenziata, sono uno strumento di comunicazione che si aggiunge alle tante iniziative messe in campo dalla SEA e dall’Amministrazione Comunale per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla straordinaria importanza delle politiche di tutela ambientale che, a 360°, devono quotidianamente coinvolgere ognuno di noi, anche mettendo in discussione i nostri stili di vita non sempre corretti. Questa è una chiamata all’azione rivolta a ciascun cittadino di Campobasso per diventare un ambasciatore dell’ambiente nella propria comunità. Siamo convinti che, attraverso la partecipazione attiva a questo progetto, ciascuno di noi possa nel piccolo contribuire a costruire un futuro migliore per le generazioni a venire”, dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso Simone Cretella.

Un’avventura unica e coinvolgente per continuare a stimolare nei cittadini il dovere civico che la città merita.