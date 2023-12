SEA SPA Industria Felix anche nel 2023. Stefania Tomaro: “Onorati del premio”

L’importante riconoscimento è stato oggetto della conferenza stampa di fine anno indetta

dalla Municipalizzata e dal Comune di Campobasso insieme agli obiettivi raggiunti nel 2023

Durante la conferenza stampa odierna, 28 dicembre, presso i locali di SEA SERVIZI E AMBIENTE SPA, sono stati toccati diversi temi tra i quali l’importante premio “Industria Fe-

lix – L’Italia che compete” e gli obiettivi raggiunti dalla Municipalizzata nel 2023.

SEA SERVIZI E AMBIENTE SPA dunque, anche nel 2023, ha ricevuto il prestigioso premio “Industria Felix – L’Italia che compete”. L’evento di consegna dei premi, è stato ricordato, si è svolto lo scorso 11 dicembre a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, e ha riconosciuto a livello nazionale le eccellenze imprenditoriali per le loro performance gestionali, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità. SEA SPA si è distinta risultando tra le poche aziende presenti nella prestigiosa cornice lombarda, nella categoria delle società partecipate a maggioranza pubblica.

LA VALUTAZIONE. SEA SERVIZI E AMBIENTE SPA, ha ricordato Stefania Tomaro, l’Amministratore Unico, è stata selezionata da un Comitato Scientifico composto da economisti, imprenditori e manager di alto profilo che, basandosi sui risultati di un algoritmo sviluppato appositamente, individua le aziende che si distinguono per la generazione di benessere sociale e progresso economico rispetto ai parametri di conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e da una media addetti non inferiore all’anno precedente.

L’algoritmo, che ha selezionato complessivamente circa 700mila società di capitali con sede legale in tutto il territorio nazionale, ha individuato solo le eccellenze che nelle rispettive categorie hanno registrato i risultati migliori rispetto ai principali parametri economici di bilancio.



“Questo premio rappresenta un meritato riconoscimento della collaborazione sinergica tra

SEA SERVIZI E AMBIENTE SPA e il Comune di Campobasso”, ha dichiarato l’Assessore al Bilancio del Comune di Campobasso, Giuseppina Panichella. “Ringrazio Stefania Toma-

ro per il suo contributo e tutti i dipendenti della SEA Spa. Oltre al prestigioso premio, va sottolineato il riconoscimento indiretto di ARERA. Sin dalla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF), ARERA ha costantemente convalidato i nostri sforzi, posizionando SEA Spa come una delle prime società pubbliche in Sud Italia ad avere un PEF parificato.



Infatti nonostante la possibilità di un aumento della TARI, grazie a una gestione oculata dei

costi, siamo riusciti a mantenere la tariffa tra le più basse tra i capoluoghi italiani. Questo dimostra che Campobasso è riuscita a garantire eccellenti servizi mantenendo tariffe accessibili”.

Un importante riconoscimento ottenuto per qualità, professionalità, affidabilità e

sostenibilità.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver ottenuto per il secondo anno consecutivo questo

importante riconoscimento, sinonimo di affidabilità e competitività. Il Premio Industria Felix

conferma il nostro impegno nel mantenere elevati gli standard qualitativi e quantitativi. Il

che non è banale, stante proprio la natura di “società pubblica” a cui la SEA appartiene.

La sfida difatti è duplice per tale categoria di operatori economici: garantire gli elevati livelli di efficienza richiesti dal settore e al contempo sopportare costi più elevati in termini di pro-

cesso e costo del lavoro. Ma siamo particolarmente fieri proprio per questo e dedico alle lavoratrici e ai lavoratori di SEA impegnati nel percorso di ottimizzazione condiviso il prezioso riconoscimento ottenuto a testimonianza dell’impegno profuso. Stiamo seguendo una programmazione condivisa con il Comune e stiamo continuando ad investire nei pro-

cessi e nelle persone all’interno dell’azienda.

Puntiamo su questo anche per i prossimi anni, nell’ottica di rafforzare complessivo dei livelli di qualità dei servizi, puntando sulla crescente collaborazione dei nostri cittadini e delle istituzioni interessate. Un grazie sincero a tutti gli attori coinvolti, in questa sfida continua per il nostro territorio”, ha dichiarato Stefania Tomaro, Amministratore Unico SEA SERVIZI E AMBIENTE SPA.

“Sono profondamente felice per i risultati straordinari ottenuti da SEA SERVIZI E AM-

BIENTE SPA, per il prestigioso premio “Industria Felix – L’Italia che compete”. Questo ri-

conoscimento non è solo un trionfo per la Municipalizzata, ma un motivo di viva soddisfa-

zione per Campobasso e i suoi cittadini.

L’impegno costante nel mantenere elevati standard qualitativi e quantitativi, come affermato dall’Amministratore Unico, da parte di SEA Spa non solo si traduce in successi aziendali, ma ha un impatto diretto sulla qualità della vita di tutti. Questi risultati sono motivo di grande fiducia per il futuro”, ha concluso l’Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella.